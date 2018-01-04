Тренер молодёжного состава ФК «Ростов» Александр Маслов вошёл в штаб Валерия Карпина



Старший тренер молодёжного состава «Ростова» Александр Маслов вошёл в штаб Валерия Карпина. Теперь он будет работать в качестве старшего тренера основного состава.



Александр Маслов выступал за «желто-синих» с 1993 по 1997 год и с 2002 по 2004 год. В 1996 году он забил 23 гола в первенстве страны и стал лучшим бомбардиром. За ростовскую команду Маслов сыграл 188 матчей, забив 97 мячей.



С лета до конца 2017 года Александр Маслов руководил молодежным составом «желто-синих».



Также в команду новоиспеченного наставника донского клуба вошли тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер вратарей Александр Гутеев, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

