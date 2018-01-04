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Тренер молодёжного состава ФК «Ростов» Александр Маслов вошёл в штаб Валерия Карпина

Тренер молодёжного состава ФК «Ростов» Александр Маслов вошёл в штаб Валерия Карпина
Старший тренер молодёжного состава «Ростова» Александр Маслов вошёл в штаб Валерия Карпина. Теперь он будет работать в качестве старшего тренера основного состава.

Александр Маслов выступал за «желто-синих» с 1993 по 1997 год и с 2002 по 2004 год. В 1996 году он забил 23 гола в первенстве страны и стал лучшим бомбардиром. За ростовскую команду Маслов сыграл 188 матчей, забив 97 мячей.

С лета до конца 2017 года Александр Маслов руководил молодежным составом «желто-синих».

Также в команду новоиспеченного наставника донского клуба вошли тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер вратарей Александр Гутеев, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

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