Авторизация

Регистрация


  • USD 57.58
  • EUR 67.78
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0

Тимофей Калачев признан болельщиками ФК «Ростов» лучшим игроком сентября

Тимофей Калачев признан болельщиками ФК «Ростов» лучшим игроком сентября
Тимофей Калачев признан болельщиками ФК «Ростов» лучшим игроком сентября. Весь месяц на сайте клуба после каждой игры фанаты могли проголосовать за лучшего футболиста. За Тимофея Калачева в сентябре болельщики отдали наибольшее количество голосов. Его показатель составил 3,75 балла.

Полузащитник Александр Гацкан оказался на втором месте, а защитник Сергей Паршивлюк — на третьем. Четвертым отличившимся стал голкипер Сергей Песьяков. Замыкает пятерку лучших футболистов месяца полузащитник Мусса Думбия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.