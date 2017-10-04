Тимофей Калачев признан болельщиками ФК «Ростов» лучшим игроком сентября
Тимофей Калачев признан болельщиками ФК «Ростов» лучшим игроком сентября. Весь месяц на сайте клуба после каждой игры фанаты могли проголосовать за лучшего футболиста. За Тимофея Калачева в сентябре болельщики отдали наибольшее количество голосов. Его показатель составил 3,75 балла.
Полузащитник Александр Гацкан оказался на втором месте, а защитник Сергей Паршивлюк — на третьем. Четвертым отличившимся стал голкипер Сергей Песьяков. Замыкает пятерку лучших футболистов месяца полузащитник Мусса Думбия.