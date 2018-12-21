Тхэквондисты из Ростовской области стали чемпионами России



Тхэквондисты из Ростовской области стали чемпионами России. Соревнования начались в Рязани 19 декабря и продлятся шесть дней. 22 декабря в финалах турнира принимали участие двое тхэквондистов из донского региона - 17-летний житель Ростова Георгий Попов и 19-летний уроженец Шахт Давид Назарян.



В весовой категории до 54 килограммов в поединке за первое место Георгий противостоял спортсмену из Астраханской области Алексею Руднику. Ростовчанин одолел своего оппонента и завоевал золото чемпионата.



В категории до 63 килограммов Давид Назарян встречался с дагестанским спортсменом Русланом Алиевым. Донской тхэквондист уверенно провел бой и справился с соперником. В итоге Давид выиграл для Ростовской области вторую золотую медаль на турнире.



Отметим, ранее на чемпионате России по тхэквондо спортсмены из донской столицы три раза занимали место на пьедестале. Серебро выиграли Никита Чистопрудов в категории до 87 килограммов и Владислав Югай - до 68 килограммов. Елизавета Андрияненко, выступавшая в категории до 53 килограммов, завоевала бронзу