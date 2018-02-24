Талисманом «желто-синих» могут стать росомаха Макс или трансформер



Футбольный клуб «Ростов» выбирает себе талисман. На сайте «желто-синих» представлены 11 работ, среди которых горожане могут выбрать понравившийся маскот. Среди множества вариантов футболисты и тренерский состав выбрали наиболее достойные. Теперь окончательный выбор сделают ростовчане.



Так, за звание символа донского клуба борются росомаха Макс, трансформер, шершень Рося, кот Калачик, лев, волк, желтый питбуль, саблезубый кот Ростик, комбайнер «Сельмаша», мультяшный Комбик и главный герой рассказа Михаила Шолохова Нахаленок.



В пресс-службе «Ростова» отмечают, что голосовать ростовчанам нужно только за идею, дизайн талисмана будет разработан специалистами. Итоги голосования будут подведены 5 марта.