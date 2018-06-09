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Стратегия игры «Ростова» оставляет мало шансов на победу в РФПЛ

Плохая мобильность ФК «Ростов» предостерегает любителей ставок от поспешного выбора стратегий для ставок. Краткий анализ команды перед РФПЛ.

Стратегия игры «Ростова» оставляет мало шансов на победу в РФПЛ

Шансы «Ростова» в РФПЛ-2018/19

Еще два года назад ростовская команда брала серебряные медали национального чемпионата, а в Лиге чемпионов на домашнем стадионе побеждала мюнхенскую «Баварию» и на равных боролась с мадридским «Атлетико», сообщает sportstavki.online.

Однако с уходом Курбана Бердыева и последовавшим отъездом ряда ключевых исполнителей «желто-синие» победный настрой растеряли. От зоны стыковых матчей ростовчане оторвались всего на два очка (а еще недавно столько же не хватило «Ростову» для завоевания титула чемпиона российской футбольной Премьер-лиги).

«Ростов» очень мало забивает

По большинству как оборонительных, так и атакующих показателей «Ростов» не входит в список лучших команд РФПЛ. В 30 матчах сезона подопечные Валерия Карпина (5-го по счету специалиста, возглавлявшего «желто-синих» после ухода Курбана Бердыева) забили 27 голов – более низкая результативность наблюдалась только у вылетевших команд. «Ростов» не забивал в 40% матчей, по шесть раз – дома и на выезде. Используя разные мобильные приложения для ставок, на голевом затишье ростовчан можно было неплохо заработать.

Пропустили ростовчане на гол больше (28), чем забили, однако именно надежная игра в защите, которую пытается поставить Валерий Карпин, является поводом для сдержанного оптимизма при прогнозировании шансов команды из Ростова-на-Дону на следующий сезон. При поддержке родных трибун «желто-синие» не пропускали в девяти из 15 матчей РФПЛ (второй показатель после «Локомотива»), и только три команды, включая московские ЦСКА и «Спартак», сумели забить в Ростове дважды.

Карпин умеет настраивать команду на матчи с лидерами

Именно благодаря надежной игре в обороне футболисты в желто-синей форме сумели отобрать очки у «Краснодара», «Спартака» и питерского «Зенита», а две лучшие команды чемпионата сумели добиться положительного результата лишь в последние минуты поединков. В матчах со слабыми соперниками «Ростов» проблем не имел – «Тосно», «СКА-Энергия» и «Анжи» были обыграны «всухую».

В следующем сезоне «Ростов» должен подняться в турнирной таблице. По мнению экспертов, применяющих эти стратегии ставок на футбол, Валерий Карпин располагает достаточно крепким составом: Александр Гацкан, Тимофей Калачев, а также трое исландских участников ЧМ-2018 составят основу команды на следующий сезон, а арендованные у «Спартака» Зуев и Гулиев должны добавить креатива в линии полузащиты.

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