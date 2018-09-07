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Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» - «Уфа»

Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» - «Уфа»
Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» - «Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих». Матч на «Ростов Арене» пройдет 22 сентября в 19:00.

Цена билетов варьируется от 150 до 10 000 рублей. Дети младше 13 лет имеют возможность попасть на стадион бесплатно, если взрослые, которые будут с ними, приобретут квитки. Также для зрителей пенсионного возраста действует скидка 50% при предъявлении удостоверения.

Пока билеты распространяются только онлайн. О старте продаж в кассах города будет сообщено дополнительно.

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