Спортсменки Дона завоевали Кубок России в прыжках на батуте



Спортсменки Дона завоевали Кубок России в прыжках на батуте. Соревнования проходили с 17 по 22 февраля в Ярославле.



Донские спортсмены принимали участие в личном и командном первенствах в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Обладательницами Кубка России 2018 года в прыжках на батуте стали Карина Афонина, Екатерина Жигалова, Юлия Леонова и Лидия Дорофеева.



Стоит отметит, что таганроженка Карина Афонина завоевала три медали различного достоинства: золото - в командных соревнованиях на батуте, серебро - в команде на двойном минитрампе и бронзу в индивидуальных прыжках на батуте.



Мужская сборная Ростовской области заняла почетное четвертое место в командных соревнованиях на акробатической дорожке и пятое - на двойном минитрампе.