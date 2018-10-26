Спортсменка из Ростова стала чемпионкой мира по фитнесу



Ростовчанка Евгения Мищенко стала лучшей на чемпионате мира по фитнесу. Международные состязания проходили в Польше 27 и 28 октября в городе Белостоке.



Из России на чемпионат поехали около 50 спортсменов из разных городов. Евгения Мищенко завоевала золото в категории до 163 сантиметров. Победив на соревнованиях, он получила статус абсолютного чемпиона мира.



Девушке - 28 лет. Фитнесом она занимается более пяти лет. В декабре 2017 года Евгения заняла второе место на чемпионате мира. Этой весной она завоевала Кубок России по бодибилдингу и фитнесу.