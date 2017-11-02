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Спортсмен из Ростовской области стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров

Спортсмен из Ростовской области стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров
Спортсмен из Ростовской области стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров. Первенство завершилось в турецкой Антальи. Об этом сообщает портал DonDay – Азов.

По информации издания, 17-летний Руслан Колесников родился в селе Кагальник Азовского района. Свою карьеру молодой человек начал в азовской СШОР №9 у тренера Сергея Романенко.

На чемпионате Европы юноша выступал в весовой категории до 81 килограмма. Он провел на ринге четыре боя. В финале Руслан победил украинского спортсмена Евгения Павловского.

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