Спортсмен из Ростовской области стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров



Спортсмен из Ростовской области стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров. Первенство завершилось в турецкой Антальи. Об этом сообщает портал DonDay – Азов.



По информации издания, 17-летний Руслан Колесников родился в селе Кагальник Азовского района. Свою карьеру молодой человек начал в азовской СШОР №9 у тренера Сергея Романенко.



На чемпионате Европы юноша выступал в весовой категории до 81 килограмма. Он провел на ринге четыре боя. В финале Руслан победил украинского спортсмена Евгения Павловского.