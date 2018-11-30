Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Спортсмен из Ростова стал чемпионом мира по кудо

Спортсмен из Ростова стал чемпионом мира по кудо
Ростовчанин завоевал золото в мировом чемпионате по кудо. Последний тур соревнований прошёл 2 декабря в японском городе Нагоя.

Владимир Мирошников выступил за сборную России в категории 230 единиц (сумма веса и роста).

Отец и по совместительству тренер спортсмена рассказал, что к соревнованиям они готовились с февраля, пишет DonDay.ru.

На чемпионате Владимир провёл четыре боя. По словам наставника, поединки выдались сложными. В финале спортсмен встретился с победителем прошлого ЧМ Томохиро Накамуро.

- Бой получился очень напряженным, - рассказал тренер. - Для того чтобы определить победителя, ребятам потребовалось дополнительное время. В добавленные минуты Владимир оказался сильнее своего оппонента и выиграл золото.

На счету нашей сборной - семь золотых медалей, пять серебряных и две бронзовых.

Владимир Мирошников занимается спортом с шести лет. Он успел стать дважды чемпионом России, завоевать Кубок России и золотую медаль Первенства мира в 2014 году.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.