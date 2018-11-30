Спортсмен из Ростова стал чемпионом мира по кудо



Ростовчанин завоевал золото в мировом чемпионате по кудо. Последний тур соревнований прошёл 2 декабря в японском городе Нагоя.



Владимир Мирошников выступил за сборную России в категории 230 единиц (сумма веса и роста).



Отец и по совместительству тренер спортсмена рассказал, что к соревнованиям они готовились с февраля, пишет DonDay.ru.



На чемпионате Владимир провёл четыре боя. По словам наставника, поединки выдались сложными. В финале спортсмен встретился с победителем прошлого ЧМ Томохиро Накамуро.



- Бой получился очень напряженным, - рассказал тренер. - Для того чтобы определить победителя, ребятам потребовалось дополнительное время. В добавленные минуты Владимир оказался сильнее своего оппонента и выиграл золото.



На счету нашей сборной - семь золотых медалей, пять серебряных и две бронзовых.



Владимир Мирошников занимается спортом с шести лет. Он успел стать дважды чемпионом России, завоевать Кубок России и золотую медаль Первенства мира в 2014 году.