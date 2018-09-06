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Сборная России по футболу прилетела в Ростов-на-Дону

Сборная России по футболу прилетела в Ростов-на-Дону
Российская сборная прилетела в Ростов-на-Дону. Самолет с футболистами вылетел из Турции и приземлился в Платове сразу после победного матча, 7 сентября.

Футболисты во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым прибыли в донскую столицу за несколько дней до игры со сборной Чехии, которая пройдет 10 сентября на «Ростов Арене». 8 сентября игроки сборной поедут на стадион «Локомотив» на тренировку перед матчем.

Напомним, 7 сентября россияне одержали уверенную победу в матче со сборной Турции. Итог - 2:1. Голы забили Денис Черышев и бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Артем Дзюба.

10 сентября в 19:00 сборные России и Чехии встретятся на стадионе «Ростов Арена».

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