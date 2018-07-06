Сборная Хорватии обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата мира
Сборная России по футболу уступила Хорватии место в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хорватов по пенальти.
Основное время закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды также забили по одному голу в ворота соперника.
В серии 11-метровых пенальти не забили гол Федор Смолов и Фернандес. В итоге удачливее оказались хорваты. Итог встречи 4:3 в пользу сборной Хорватии.
В полуфинале они сразятся со сборной Англии.