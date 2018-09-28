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Самбисты из Ростова стали призерами международного турнира

Самбисты из Ростова стали призерами международного турнира
Самбисты из Ростова-на-Дону стали призерами международного турнира. Соревнования состоялись в городе Сухуме в Абхазии.

В турнире приняли участие учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 8. Среди юношей в категории до 66 килограммов первое место занял Алексей Никитченко. В категории до 42 килограммов бронзовую медаль завоевал Дмитрий Казак.

Среди участников в весе свыше 71 килограмма победил Леонид Бауткин. В весе до 52 килограммов третье место занял Михаил Леншов.

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Олег Коробко и Владимир Сафонов.

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