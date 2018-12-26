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Руководство ФК «Ростов» планирует купить румынского игрока

Руководство ФК «Ростов» планирует купить румынского игрока
Футбольный клуб «Ростов» хочет купить игрока сборной Румынии. Руководство команды заинтересовалось нападающим Джордже Цукудяном.

Как сообщает сайт Sports.ru, спортсмена хотят заполучить и другие команды из России и Франции.

Ростовский клуб хочет отдать за футболиста около трёх миллионов евро. Услышав такое сообщение, «Зенит» заявил, что заплатит больше на один миллион. Однако с ними не сравнится французский «Лион», который готов выложить восемь миллионов евро.

Джордже Цукудяну - 27 лет. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах и забил десять голов.

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