Руководство ФК «Ростов» планирует купить румынского игрока



Футбольный клуб «Ростов» хочет купить игрока сборной Румынии. Руководство команды заинтересовалось нападающим Джордже Цукудяном.



Как сообщает сайт Sports.ru, спортсмена хотят заполучить и другие команды из России и Франции.



Ростовский клуб хочет отдать за футболиста около трёх миллионов евро. Услышав такое сообщение, «Зенит» заявил, что заплатит больше на один миллион. Однако с ними не сравнится французский «Лион», который готов выложить восемь миллионов евро.



Джордже Цукудяну - 27 лет. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах и забил десять голов.