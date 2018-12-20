«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов



Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков. Такое решение приняла Палата Российского футбольного союза во время заседания 21 декабря.



Бывший игрок «Ростова» Евгений Макеев подал заявление с просьбой взыскать с клуба компенсацию. ФК досрочно расторгнул с ним договор, но долг не выплатил. Теперь он должен выдать спортсмену компенсацию за прекращение контракта и проценты за задержку выплаты долга.



В качестве обеспечительной меры РФС запретил ФК регистрировать новичков. Как только «Ростов» разберётся с долгами, ограничение будет снято.