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«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов

«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов
Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков. Такое решение приняла Палата Российского футбольного союза во время заседания 21 декабря.

Бывший игрок «Ростова» Евгений Макеев подал заявление с просьбой взыскать с клуба компенсацию. ФК досрочно расторгнул с ним договор, но долг не выплатил. Теперь он должен выдать спортсмену компенсацию за прекращение контракта и проценты за задержку выплаты долга.

В качестве обеспечительной меры РФС запретил ФК регистрировать новичков. Как только «Ростов» разберётся с долгами, ограничение будет снято.

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