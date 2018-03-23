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Ростовские спортсменки завоевали «бронзу» первенства России по художественной гимнастике

Ростовские спортсменки завоевали «бронзу» первенства России по художественной гимнастике
Гимнастки из Ростова взяли «бронзу» первенства России. Выступления по художественной гимнастике прошли 24 и 25 марта в Казани.

Донские спортсменки завоевали «бронзу», став третьими в упражнениях с 5 парами булав. Среди гимнасток воспитанницы Заслуженных тренеров России Елены и Антонины Ивановых из Ростовского областного училища олимпийского резерва: Дарья Железнякова, Ксения Малафеева, Екатерина Куценко, Елена Саркисян, Светлана Кулькова и Анастасия Овчинникова.

Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 48 команд из 40 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областей, а также Республики Татарстан.

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