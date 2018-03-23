Ростовские спортсменки завоевали «бронзу» первенства России по художественной гимнастике



Гимнастки из Ростова взяли «бронзу» первенства России. Выступления по художественной гимнастике прошли 24 и 25 марта в Казани.



Донские спортсменки завоевали «бронзу», став третьими в упражнениях с 5 парами булав. Среди гимнасток воспитанницы Заслуженных тренеров России Елены и Антонины Ивановых из Ростовского областного училища олимпийского резерва: Дарья Железнякова, Ксения Малафеева, Екатерина Куценко, Елена Саркисян, Светлана Кулькова и Анастасия Овчинникова.



Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 48 команд из 40 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областей, а также Республики Татарстан.