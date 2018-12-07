Ростовские спортсменки помогли сборной победить в матче чемпионата Европы по гандболу



Гандболистки из «Ростов-Дона» помогли российской сборной одержать победу над командой Сербии. Матч чемпионата Европы состоялся 9 декабря во Франции.



В начале игры лидировали сербские спортсменки. Однако россиянки быстро завладели преимуществом. Сначала гол забила Анна Сень, затем – Анна Вяхирева. Стоит отметить и защиту – дончанка Анна Седойкина надежно охраняла ворота нашей сборной. Первый тайм закончился со счетом 9:14.



Россиянки оставались лидерами на протяжении всей игры. Так, на 43-й минуте счет был 17:23 в пользу нашей команды. Игра завершилась с результатом 25:29.



Теперь россиянкам предстоит встретиться со сборной Дании. Матч состоится 10 декабря в 20 часов.