Ростовские гандболистки в составе сборной России потерпели первое поражение на Евро-2018



Спортсменки из Ростова в составе российской сборной проиграли в матче со Словенией. Игра состоялась 4 декабря во Франции в рамках чемпионата Европы.



Российские гандболистки потерпели поражение со счётом 27:29. Из «Ростов-Дона» в матче приняли участие восемь девушек.



Лучший результат показала Ксения Макеева, забросившая пять мячей в ворота соперника.



Стоит отметить, что проигрыш не отразится на дальнейшем участии сборной России в чемпионате. Наша команда уже обеспечила себе выход во второй тур с четырьмя возможными очками, обыграв команды Франции и Черногории.