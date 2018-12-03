Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские гандболистки в составе сборной России потерпели первое поражение на Евро-2018

Ростовские гандболистки в составе сборной России потерпели первое поражение на Евро-2018
Спортсменки из Ростова в составе российской сборной проиграли в матче со Словенией. Игра состоялась 4 декабря во Франции в рамках чемпионата Европы.

Российские гандболистки потерпели поражение со счётом 27:29. Из «Ростов-Дона» в матче приняли участие восемь девушек.

Лучший результат показала Ксения Макеева, забросившая пять мячей в ворота соперника.

Стоит отметить, что проигрыш не отразится на дальнейшем участии сборной России в чемпионате. Наша команда уже обеспечила себе выход во второй тур с четырьмя возможными очками, обыграв команды Франции и Черногории.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.