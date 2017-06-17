Ростовские гандболистки сыграют за сборную мира





Ростовские гандболистки сыграют за сборную мира. Матчи с участием ростовчанок будут проходить в рамках большого гандбольного праздника. Он состоится в столице Чехии 21 июня в 17 часов.



Право сыграть за сборную мира выпало игрокам команды «Ростов-Дон» Анне Сень, Юлии Манагаровой, Катарине Булатович и Маиссе Пессоа. Тренером сборной станет Амброш Мартин, который возглавляет венгерский «Дьер». Встреча пройдет на одном из главных стадионов Праги под открытым небом.



Анна Сень, которая сейчас находится в интересном положении, все равно выйдет на поле. «Приглашение сыграть за сборную мира я получила до того, как узнала о своей беременности, - рассказала гандболистка. - Планирую выйти на площадку на пару минут, поучаствую в нескольких атаках, может, пробью семиметровые».



Кроме матча между женскими сборными мира и Чехии/Словакии, пройдет ряд других интересных встреч. Среди них: матч юниоров, матч знаменитостей, а также матч между мужскими сборными мира и Чехии/Словакии и т.д.