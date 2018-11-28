Ростовские гандболистки помогли сборной России обыграть Францию на чемпионате Европы
Гандболистки из «Ростов-Дона» помогли сборной России обыграть Францию. Соревнования прошли 29 ноября в Нанси.
На матче открытия чемпионата Евро-2018 россиянки победили со счётом 23:26. В состав сборной вошли шесть спортсменок из Ростова: Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Анна Сень и Анна Седойкина.
Девушки отличились прекрасной игрой и достойно представили свой регион на чемпионате.