Ростовские футболисты поддержали уволенного тренера «Манчестер Юнайтед»



ФК «Ростов» поддержал уволенного из «Манчестер Юнайтед» главного тренера Жозе Моуриньо. Памятную фотографию с матча 1/8 Лиги чемпионов, когда донской клуб сразился с «МЮ», опубликовали 18 декабря в «Твиттере».



О том, что Жозе Моуриньо покидает пост главного тренера английской команды, стало известно утром 18 декабря. Спустя несколько часов в официальном «Твиттере» донского клуба появилось фото Моуриньо с Калачевым.



Этот снимок был сделан во время матча 1/8 Лиги чемпионов, когда на ростовском стадионе прошли игры между «МЮ» и «Ростовом». Под фото была оставлена жизнеутверждающая подпись:



«Моур! Мы запомним твой визит в наш город! Будь сильным!», - пожелали Моуриньо донские игроки.