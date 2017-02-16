Ростовские футболисты одержали самую убедительную победу в своей еврокубковой истории





Первая игра 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» принимал многократного чемпиона Чехии. К вечеру температура опустилась до минус десяти градусов. Вероятно, это повлияло на посещаемость – на матч пришли меньше семи тысяч болельщиков. Но те, кто все-таки пришел поддержать команду, стали свидетелями самой крупной победы в истории «Ростова» в еврокубках.

С самого начала матча вице-чемпион России доминировал на поле. Опасность у ворот пражан нарастала с каждой атакой. «Спарта» не справлялась с давлением желто-синих. На 15-й минуте это вылилось в гол. После подачи углового Александр Бухаров выполнил скидку на Миху Мевлю, и тот с близкого расстояния поразил ворота «Спарты» - 1:0. На несколько минут «спартанцы» заиграли активнее, но на 32-й минуте произошло ключевое событие матча: гости остались в меньшинстве. За фол на Тимофея Калачева второй «горчичник» получил Тьекомо Канате.



Далее «Ростов» принялся наращивать давление на ворота гостей. Через несколько минут Мевля бросил в прорыв по правому флангу Калачева, тот выполнил подачу в центр штрафной, а никем не прикрытый Дмитрий Полоз пробил Томаша Коубека – 2:0. Еще через пару минут счет стал крупным. После удара того же Полоза и выноса защитников первым на добивании стал Кристиан Нобоа – 3:0.



Во втором тайме желто-синие развили успех. Моментов было много, но забить удалось только один гол. На 67-й минуте вместо Александра Бухарова на поле вышел Сердар Азмун, и спустя всего пару минут иранец уже отличился голом – 4:0. 22-й номер «Ростова» ударом почти в упор завершил красивую комбинацию с участием Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. «Спарта» почти ничего не создала впереди, и вратарь «Ростова» Никита Медведев почти не вступал в игру. Итог – неожиданно уверенная победа россиян 4:0.



23 февраля дончанам предстоит сыграть ответный матч в столице Чехии.

1/16 Лиги Европы. Первый матч.



«Ростов» — «Спарта» (Прага) - 4:0 (3:0)

Голы: Мевля, 15 – 1:0, Полоз, 38 – 2:0, Нобоа, 40 – 3:0, Азмун, 68 – 4:0

«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Полоз (Девич, 74), Бухаров (Азмун, 67)

Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян



«Спарта»: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек,80), Дочкал (Лафата, 88), Сачек, Альбьяк (Гибш, 76), Юлиш, Конате

Запасные: Бичик, Чермак, Гавелка, Пулькраб



Предупреждения: Конате, 20, Дочкал, 35

Удаление: Конате, 31 (2 ж.к.)

Главный судья: Бас Нейхейс (Нидерланды)

16 февраля. Стадион «Олимп-2». Минус 10 градусов.