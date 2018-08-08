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Ростовские борцы привезли домой награды чемпионата России

Ростовские борцы привезли домой награды чемпионата России
Медали чемпионата России по греко-римской борьбе привезли домой ростовские спортсмены. Турнир проводился с 6 по 10 августа в подмосковном городе Одинцово.

Как рассказали в пресс-службе администрации донской столицы, во время соревнований отличились трое ростовчан.

Так, в весе до 72 килограммов бронзовым призером стал воспитанник ростовской СШОР №35 Гарик Гюлумян.

В финальную часть весе до 77 килограммов вышли два дончанина. В борьбу за звание лучшего вступили Ираклий Каландия из РОУОР и Александр Чехиркин из ЦОП-1. Последний, к слову, уже побеждал в турнире в 2009 и 2017 годах. В итоге двухкратный чемпион одолел соперника со счетом 7:0.

К первенству парней готовили тренеры Арменак Гайбарян, Роман Болтунов и Сергей Алубаев.

В скором времени лучшие спортсмены отправятся в составе сборной страны на чемпионат мира. Состязания пройдут осенью в Будапеште.

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