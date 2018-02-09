Ростовчанка завоевала титул чемпионки Европы на соревнованиях в Сочи



Ростовчанка завоевала титул чемпионки Европы на соревнованиях в Сочи. 17-летняя Кристина Козеренко на последних минутах обошла свою соперницу из Азербайджана Манину Садигову. Об этом сообщает Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.



В ледовом дворце «Айсберг» состоялись соревнования по карате среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Российские спортсмены, в частности воспитанницы спортивной школы № 5 Ростова-на-Дону Виктория Исаева и Кристина Козеренко, показали отличные результаты и вошли в сборную России по карате.



Кроме этого, Россия заняла второе место в медальном зачете. В ее копилке - пять золотых, одна серебряная и восемь бронзовых медалей.