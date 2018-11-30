Ростовчанка заняла второе место на всероссийском турнире по фехтованию



Ростовчанка заняла второе место на всероссийском турнире по фехтованию. Соревнования проходили 29 и 30 ноября в подмосковном Новогорске.



Ростов-на-Дону на турнире представляла 31-летняя фехтовальщица Лариса Коробейникова. В полуфинале она одолела Аделину Загидуллину из Башкортостана. Поединок завершился со счетом 15:14.



За первое место Лариса Коробейникова боролась с олимпийской чемпионкой Инной Дериглазовой. К сожалению, более именитая спортсменка не оставила шансов ростовчанке на успех. Дериглазова с подавляющим преимуществом выиграла финал 5:15. Коробейниковой досталось серебро турнира.



Отметим, Лариса Коробейникова - ростовская рапиристка. Спортсменка - серебряный призёр летних олимпийских игр 2012 в Лондоне в командных соревнованиях и заслуженный мастер спорта России.



