Ростовчанка стала победительницей на международном турнире по тхэквондо
Ростовчанка Полина Хан стала победительницей международного турнира по тхэквондо. Соревнования RIGA OPEN завершились 7 октября.
Турнир собрал участниц из 35 стран. Воспитанница СШОР № 11 Полина Хан одержала победу в весовой категории до 67 килограммов. Она успешно провела четыре боя со спортсменками из Ирландии, Дании, Египта и Франции.
По итогам соревнований ростовчанка получила золотую медаль. Она подняла с 13-й на 11-ю строчку рейтинга.