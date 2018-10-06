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Ростовчанка стала победительницей на международном турнире по тхэквондо

Ростовчанка стала победительницей на международном турнире по тхэквондо
Ростовчанка Полина Хан стала победительницей международного турнира по тхэквондо. Соревнования RIGA OPEN завершились 7 октября.

Турнир собрал участниц из 35 стран. Воспитанница СШОР № 11 Полина Хан одержала победу в весовой категории до 67 килограммов. Она успешно провела четыре боя со спортсменками из Ирландии, Дании, Египта и Франции.

По итогам соревнований ростовчанка получила золотую медаль. Она подняла с 13-й на 11-ю строчку рейтинга.

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