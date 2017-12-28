Ростовчанин стал мастером спорта России международного класса по боксу



Ростовчанин стал мастером спорта России международного класса по боксу. 27 декабря это звание присвоили спортсмену Вадиму Кудрякову.



Боксер завоевал золото на чемпионате России 2017 года в столице Чеченской Республики. В финальном поединке он сразился с боксером из Дагестана Расулом Салиевым и одержал победу. Кроме этого, в копилке спортсмена - еще одна золотая медаль чемпионата России 2016 года. В этом году чемпион подтвердил свой статус.



Мастер спорта тренируется у Ивана Вагнера в боксерском клубе «Легион».