Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовчане заняли третье место на первенстве Европы по триатлону

Ростовчане заняли третье место на первенстве Европы по триатлону
Ростовчане заняли третье место на первенстве Европы по триатлону. Соревнования для атлетов не старше 23 лет проходили в израильском Эйлате с 19 по 21 октября. В смешанной эстафете российскую национальную команду представляли спортсмены из донской столицы — 20-летняя Валентина Рясова и 21-летний Антон Пономарев, а также Екатерина Матюх из Москвы и Григорий Антипов из Санкт-Петербурга. 

На первенстве континента россияне завоевали бронзу, выступив с результатом 1 час 6 минут 30 секунд. Первое место заняли швейцарцы. Серебро у спортсменов из Великобритании.

Отметим, Валентина Рясова и Антон Пономарев - мастера спорта по триатлону. Ростовчане побеждали на первенстве Европы, а также становились чемпионами России.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.