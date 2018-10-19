Ростовчане заняли третье место на первенстве Европы по триатлону



Ростовчане заняли третье место на первенстве Европы по триатлону. Соревнования для атлетов не старше 23 лет проходили в израильском Эйлате с 19 по 21 октября. В смешанной эстафете российскую национальную команду представляли спортсмены из донской столицы — 20-летняя Валентина Рясова и 21-летний Антон Пономарев, а также Екатерина Матюх из Москвы и Григорий Антипов из Санкт-Петербурга.



На первенстве континента россияне завоевали бронзу, выступив с результатом 1 час 6 минут 30 секунд. Первое место заняли швейцарцы. Серебро у спортсменов из Великобритании.



Отметим, Валентина Рясова и Антон Пономарев - мастера спорта по триатлону. Ростовчане побеждали на первенстве Европы, а также становились чемпионами России.