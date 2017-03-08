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«Ростов» забил ответный гол «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» забил ответный гол «Манчестер Юнайтед»

Почти сразу после выхода с перерыва, на 53-й минуте, «Ростов» сравнял счёт. Гол забил Александр Бухаров.

Калачёв забросил в штрафную, после чего Бухаров первым касанием принял мяч, а вторым пробросил его мимо голкипера в левый угол.

Напомним, первый тайм закончился со счётом 0:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Мяч в ворота донского клуба на 35 минуте забил Генрих Мхитарян.

Напомним, игра проходит в Ростове на стадионе «Олимп-2».

Фото: https://rg.ru/photos/7e/18/7e184277.html

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