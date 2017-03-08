«Ростов» забил ответный гол «Манчестер Юнайтед»





Почти сразу после выхода с перерыва, на 53-й минуте, «Ростов» сравнял счёт. Гол забил Александр Бухаров.



Калачёв забросил в штрафную, после чего Бухаров первым касанием принял мяч, а вторым пробросил его мимо голкипера в левый угол.



Напомним, первый тайм закончился со счётом 0:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Мяч в ворота донского клуба на 35 минуте забил Генрих Мхитарян.



Напомним, игра проходит в Ростове на стадионе «Олимп-2».



Фото: https://rg.ru/photos/7e/18/7e184277.html