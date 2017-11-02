«Ростов» уступил на выезде «Ахмату»



Дончане проиграли грозненскому «Ахмату» - 0:1.



ФК «Ростов» в чемпионате не может выиграть больше двух месяцев. В этот раз тоже одержать победу не удалось. Взять реванш за поражение в первом круге не получилось – вновь проигрыш с минимальным счётом.



На первых порах преимущество команда хозяев было достаточно значительным. Футболисты «Ахмата» больше владели мячом, но дончане эффективно оборонялись. На 14-й минуте возник первый действительно острый момент у ворот Сергея Песьякова. Исмаэль Силва из убойной позиции пробил слишком слабо и точно в руки вратарю. Чуть позже Одисе Роши не сумел переиграть Песьякова при выходе один на один. Далее «Ростову» удалось отодвинуть игру от своей штрафной площади, однако за весь первый тайм гости не смогли нанести по воротам «Ахмата» ни одного акцентированного удара.



Во втором тайме грозненцы всё-таки забили. На 50-й минуте после хорошего навеса Одисе Роши на дальнюю штангу точным ударом головой отличился Аблайе Мбенге – 1:0. После пропущенного гола жёлто-синие пошли большими силами вперёд, а грозненцы стали играть от обороны. На 62-й минуте удалось даже забить, но, увы, судья увидел у Александра Бухарова офсайд. Леонид Кучук освежил состав, выпустив Игоря Киреева, Элдора Шомуродова и Муссу Думбия. Игра команды гостей преобразилась, однако не хватало остроты. Сравнять счёт так и не удалось. Итог – поражение «Ростова», шестое в сезоне, 0:1.



В активе дончан всё так же 18 набранных баллов – 11 место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги. Лидирует столичный «Локомотив».



Два следующий матча «Ростов» сыграет на своём поле – 19 ноября предстоит сразиться с «Амкаром» (Пермь), 26-го – с «Анжи» (Махачкала).