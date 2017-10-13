«Ростов» уступил казанскому «Рубину» на своем поле





К матчу за плечами обоих клубов были серии поражений: у «Ростова» - три проигрыша подряд, у «Рубина» - четыре. В такой ситуации, разумеется, крайне важно было выиграть. Ростовские болельщики хорошо помнят сразу пятерых нынешних игроков «Рубина»: Владимира Граната, Сослана Джанаева, Сердара Азмуна, Сесара Наваса, Федора Кудряшова плюс, конечно же, тренера Курбана Бердыева.



Начало матча осталось за командой хозяев. Ростовчане неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Затем казанцы на несколько минут инициативу перехватили, однако до остроты также не доходило. Первый действительно опасный момент в матче возник у ворот «Рубина» на 31-й минуте. Мусса Думбия бил из выгодной позиции – мимо. Концовка тайма осталась за ростовчанами. На 45-й минуте «желто-синие» заработали пенальти. Мусса Думбия вывел на ударную позицию Элдора Шомуродова. Мяч после его удара угодил в руку Гранату, и судья уверенно указал на точку. Бить взялся Жан Майер и не смог переиграть Джанаева. 0:0 - после первого тайма.



В начале второй половины встречи хозяева доминировали на поле и создали несколько голевых моментов. На 59-й минуте опасно бил Хорен Байрамян – мяч разминулся с дальним углом ворот Джанаева. На 67-й «Ростов» неожиданно пропустил. Угловой, подача, гол. Отличился Янн Жерар М’Вила. На концовку тренерский штаб «Ростова» выпустил Тимофея Калачева, Александра Бухарова и Алексея Ионова. На 87-й минуте дончане забили после подачи с углового, но линейный арбитр зафиксировал офсайд, и гол засчитан не был. В концовке «Рубин» отстоял свою победу. Итог – обидное для дончан поражение - 0:1.



На счету «Ростова» - 16 набранных баллов, 10-я строчка турнирной таблицы. 21 октября подопечные Леонида Кучука сразятся с «Тосно» на выезде, а 28-го – со «Спартаком» в родных стенах.