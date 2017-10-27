«Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком»

Ростовский клуб сумел в концовке игры со «Спартаком» спасти ничью – 2:2.



Соперником ростовчан был действующий чемпион России московский «Спартак», самый титулованный и самый популярный футбольный клуб страны. «Красно-белые» начали этот сезон неудачно, но в последних матчах наверстывают упущенное. Разумеется, именно «Спартак» считался фаворитом предстоящей встречи.



Первые минуты это подтвердили. Мяч больше держался у команды гостей, но счет открыли именно хозяева. Отличная атака удалась подопечным Леонида Кучука. Александр Бухаров протащил мяч и отдал идеальный пас в центр штрафной, откуда Алексей Ионов и «расстрелял» Александра Селихова – 1:0. Спартаковцы с новыми силами ринулись в атаку и вскоре сумели сравнять счет. Мартинс Фернандо подкараулил отскок и мощно пробил с дальней дистанции – 1:1. Почти сразу команда гостей вышла вперед. Денис Глушаков получил в центре штрафной пас от Луиса Адриано и «прошил» Сергея Песьякова – 1:2.



Во втором тайме «Ростов» владел инициативой, но голевые моменты возникали редко. «Спартак» же временами остро контратаковал, но забить тоже не мог. В концовке казалось, что «красно-белые» увезут из Ростова три очка, но хозяева сумели спасти игру. Жан Майер выполнил неплохой навес в штрафную с углового, а Мацей Вилюш головой поразил ворота гостей – 2:2. В конце встречи Денис Глушаков мог вырвать-таки победу для москвичей, однако на этот раз защитники дончан сыграли надежно, заблокировав удар. В целом «Спартак» был ближе к победе – 14 ударов и восемь - в створ. У «Ростова» же только четыре. По владению также было преимущество чемпиона – 56 на 44. Итог – ничья, 2:2.



«Ростов» набирает 18 очков и пока перемещается на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру ростовчане проведут 4 ноября в Грозном против «Ахмата». 19-го числа дончане будут принимать на своем поле «Амкар» (Пермь).