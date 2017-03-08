«Ростов» сыграл с «Манчестер Юнайтед» вничью





Ростовчане выдали отличный матч и сыграли вничью 1:1.



Шумиха вокруг игры с «МЮ» закипела сразу же после жеребьевки. Матч хотели посетить не только ростовские любители футбола, но и болельщики из других регионов. Никогда желто-синие не проходили так далеко в еврокубках, и встреча со знаменитым «Манчестер Юнайтед» стала настоящим праздником. Разумеется, «красные дьяволы» рассматривались как фавориты противостояния. К сожалению, из-за травмы все еще не может играть Сослан Джанаев, основной вратарь «Ростова». А вот Дмитрий Полоз успел восстановиться и провел отличный матч.



В дебюте матча манкунианцы смотрелись увереннее. «Ростову» потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру. На 15-й минуте Владимир Гранат в столкновении с соперником получил травму и не смог продолжить игру. Его место занял Денис Терентьев. В целом первый тайм был равным с небольшим перевесом «МЮ». Этот небольшой перевес вылился в гол на 35-й минуте. Маруан Феллайни за счет габаритов продавил Тимофея Калачев, прокинул мяч Златану Ибрагимовичу, а тот откатил игровой снаряд под удар Генриху Мхитаряну. 22-й номер команды гостей с близкого расстояния не оставил шансов Никите Медведеву – 0:1.



Во втором тайме желто-синие вернулись в игру. На 53-й минуте успех принес нехитрый заброс Тимофея Калачева на Александра Бухарова. 11-й номер «Ростова» продавил защитников, принял мяч и пробил Серхио Ромеро – 1:1. Первый гол Бухарова в еврокубках в этом сезоне. Далее «Ростов» много владел мячом. Временами манчестерцы просто играли на отбой. В итоге дончане провели еще один хороший матч, но не смогли победить. Итог - сложная игра, и ничья 1:1.



Ответный поединок пройдет в Манчестере 16 марта. Дончанам придется обойтись без Тимофея Калачева и Александра Гацкан (перебор желтых карточек) и Владимира Граната (травма). Под вопросов участие в матче Сослана Джанаева.



12 марта «Ростов» еще предстоит сыграть матч чемпионата России среди команд Премьер-Лиги против «Терека» (Грозный).



1/8 Лиги Европы. Первый матч.



«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1 (0:1)



Голы: Мхитарян, 35 – 0:1, Бухаров, 53 – 1:1



«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Мевля, Гранат (Терентьев, 18), Калачев, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)



Запасные: Гошев, Киреев, Байрамян, Препелицэ



«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90), Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.



Запасные: Де Хеа, Лингард, Кэррик, Рашфорд, Мата



Предупреждения: Гацкан, 23, Бухаров, 44, Нобоа, 58, Калачев, 73 – Мхитарян, 21, Эррера, 78



Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)



9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».