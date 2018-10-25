«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Анжи»



«Ростов» после поражения от действующего чемпиона - «Локомотива» - имел шанс закрепиться в зоне еврокубков. Соперник был не слишком серьезным – «Анжи» борется за выживание. Неуверенная игра вратаря Ильи Абаева заставила тренерский штаб решиться на замену вратаря – место в стартовом составе на этот раз досталось Сергею Песьякову.



В первом тайме «Ростов» превзошел соперника во всем. Моменты у ворот Юрия Дюпина начали появляться с самого начала. Сперва опасный прорыв совершил Аяз Гулиев – нанести хороший удар не удалось. Затем неплохо приложился к мячу Элдор Шомуродов – чуть-чуть выше перекладины. Далее «Анжи» сумел немного отодвинуть игру от собственной штрафной. И все-таки «Ростов» открыл счет. Успех принесла очередная подача с углового. Артур Юсупов навесил, а Бьорн Сигурдарсон четко пробил головой, выиграв верховую борьбу у защитников – 1:0.



Казалось, что «Ростов» просто обязан развить свой успех, но случилось непредвиденное. На 53-й минуте в спорной ситуации арбитр рассмотрел в падении Дмитрия Скопинцева симуляцию – вторая желтая карточка и 40 минут меньшинства. «Анжи» воспрянул духом, однако, даже имея на одного игрока больше, гости с большим трудом создавали что-то опасное впереди. Самый острый момент у ворот Сергея Песьякова случился на последней минуте матча. Адлан Кацаев пробил головой, Песьяков уже не мог достать мяч, но «Ростову» повезло – крестовина. В итоге «желто-синие» одерживают победу - 1:0.



ФК «Ростов» набирает 21 очко и пока поднимается на второе место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-лиги. Основные соперники в борьбе за места в верхней части таблицы играют свои матчи позже.



Теперь подшефные Валерия Карпина сразятся 1 ноября на своем поле в Кубке с санкт-петербургским «Зенитом», после чего 4 ноября будут гостить в Краснодаре у одноименного футбольного клуба.