«Ростов» разделил очки с «Краснодаром»





Ростовчане в матче с географическими соседями забить так и не смогли, но и не пропустили – 0:0.



Перед матчем «Краснодар» опережал «Ростов» на три очка, и в случае победы желто-синие могли здорово поправить свое турнирное положение.



С самого начала матча команда гостей завладела инициативой. «Быки» больше владели мячом и остро комбинировали в атаке. На 7-й минуте шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классен опасно врывался в штрафную «Ростова», но удачно пробить не сумел. Примерно к середине тайма «Ростов» отодвинул игру от своих ворот. На 21-й минуте Александр Гацкан мог забить, но ударом издали лишь сотряс штангу ворот гостей. Несколько минут спустя мог отличиться Дмитрий Полоз, но, обыграв Андреаса Гранквиста, он не попал в створ ворот Станислава Крицюка. В самом конце первого тайма черно-зеленые сфолили на Александре Гацкане, но судья пенальти не дал.



Во второй половине встречи «Ростов» прижал гостей к воротам. Сердар Азмуна опасно бил в дальний угол, но мяч разминулся со створом. Удары Полоза и Ерохина взяли на себя защитники. «Краснодар» пришел в себе на 52-й минуте. В ходе быстро контратаки на ударную позицию вышел Павел Мамаев, но его удар парировал Никита Медведев. После этого темп игры спал. Были еще полумоменты, но реальной опасной у ворот не было. В конце матча Федор Смолов из офсайда забил, но гол, разумеется, засчитан не был. Итог – боевая ничья с равными шансами на гол. Третья подряд нулевая ничья желто-синих.



Теперь у «Ростова» 31 очков, столько же у «Амкара» (Пермь) – 6 и 7 места. 9 и 15 апреля подшефные Курбана Бердыева сыграют на выезде с «Локомотивом» (Москва) и ЦСКА (Москва). Ближайший домашний матч пройдет в Ростове-на-Дону ориентировочно 22 апреля. Соперник – «Спартак» (Москва).



21-й тур РФПЛ



«Ростов» — «Краснодар» — 0:0 (0:0)



«Ростов»: Медведев, Калачев, Симич (Байрамян, 90), Мевля, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Бухаров, 68), Полоз (Девич, 76)



Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Киреев, Могилевец, Препелицэ



«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Калешин (Петров, 11), Каборе, Газинский, Перейра, Классон (Подберезкин, 90), Мамаев (Жоаозиньо, 77), Смолов



Запасные: Синицын, Налдо, Быстров, Торбинский, Шишкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Комличенко



Предупреждения: Каборе, 39, Мартынович, 63 , Перейра, 78, Смолов, 90



Главный судья: Евгений Турбин