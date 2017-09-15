«Ростов» проиграл ЦСКА



ФК «Ростов» в Москве уступил местному ЦСКА – 0:2. К сожалению, результат закономерен – столичные армейцы смотрелись намного сильнее соперника и заслуженно победили. В стартовом составе впервые со второго тура вместо Сергея Песьякова вышел вратарь Илья Абаев.



Большую часть первой половины встречи «Ростов» сопернику ничем не уступал. «Желто-синие» неплохо комбинировали на чужой половине поля и грамотно оборонялись. Однако на 30-й минуте счет все-таки был открыт. Команда хозяев поля заработала штрафной на фланге. Виктор Витиньо выполнил хорошую верховую подачу, а Василий Березуцкий головой отправил мяч в ворота – 1:0. «Ростов» пошел в атаку и стал время от времени натыкаться на контрвыпады армейцев. В одном эпизоде Марио Фернандес выводил на ударную позицию активного Виктора Витиньо, но, к счастью, Абаев его удар отразил.



Во втором тайме ЦСКА отдал инициативу в руки ростовчан и стал ждать своего шанса. И, увы, дождался. На 67-й минуте успех принесла контратака. Алан Дзагоев отпасовал на открывшегося Витиньо, и бразилец сделал счет 2:0. Его удар из-под защитника Абаев парировать не смог. Через несколько минут на острие был Марио Фернандес. После удара в упор мяч, похоже, все-таки линию ворот пересек, но арбитр, к счастью, гол не зафиксировал. Чуть погодя Александр Головин выскакивал один на один – в ближнем бою нервы оказались крепче у Абаева. Итог – поражение «Ростова» - 0:2, второе в сезоне 2017/2018. Счет по угловым – 5:3, по ударам – 11:8, по ударам в створ – 7:4, владение – 52:48. Таким образом, «Ростов» проиграл по всем статьям.



В активе «желто-синих» остается 16 баллов и 5-я строчка в таблице РФПЛ. 24 сентября, в воскресенье, подопечные Леонида Кучука сыграют дома против московского «Локомотива».