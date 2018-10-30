«Ростов» победил санкт-петербургский «Зенит» в Кубке России



Фото Дениса Демкова

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» с полной уверенностью можно было назвать наиболее интересным на стадии 1/8 финала, ведь и ростовчане, и петербуржцы (особенно) в чемпионате выступают очень и очень неплохо.



Начало осталось за «Ростовом». После нескольких неплохих атак подопечные Валерия Карпина заработали штрафной. И реализовали его. Мягкий навес от Тимофея Калачева и удар головой от не слишком часто играющего в этом сезоне Арсения Логашова – 1:0. На волне успеха «желто-синие» создали еще несколько моментов и продолжали давить, но развить порыв не удавалось. На 30-й минуте «Зенит» отыгрался. Причем это было очень нелогично. Редкий прорыв Антона Заболотного не по правилам прервал Сверрир Ингасон – 11-метровый удар. Себастьян Дриусси с пенальти был точен, хотя Сергей Песьяков едва не спас свой коллектив – 1:1. Далее дончане продолжили давить на ворота Андрея Лунева, но до перерыва забить не получилось.



В начале второго тайма соперники простили друг друга: сначала чистый выход один на один не воплотил в гол Антон Заболотный, а затем свой верный шанс не использовал уже Алексей Ионов. Большую часть второй части игры команды осторожничали и выжидали верный момент для результативной атаки. Казалось, что дополнительного времени не избежать, однако хозяева поля смогли избавить зрителей (а их пришло 36 тысяч) от лишнего времени на холоде (в начале матча было всего 5 градусов тепла). На 80-й минуте Дмитрий Скопинцев нанес отличный удар по воротам «Зенита», голкипер с большим трудом мяч отразил... прямо на совсем свободного Артура Юсупова – 2:1. Гости, конечно, старались матч спасти, но шансов было мало. Ростовчане уверенно защищались, а в концовке сняли все вопросы. Опять штрафной, опять навес и опять гол после удара головой, 3:1, Деннис Хаджикадунич.



Соперником «Ростова» по ¼ финала станет ФК «Краснодар», который в дополнительном времени сломил сопротивление самарских «Крыльев Советов». Противостояние будет двухматчевым – 5 декабря и 24 февраля. А ближайший свой матч «Ростов» проведет в Премьер-лиге – 4 ноября на выезде, как раз против «Краснодара».