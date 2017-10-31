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«Ростов» оштрафовали на 40 тысяч за оскорбительные речевки фанатов

«Ростов» оштрафовали на 40 тысяч за оскорбительные речевки фанатов

Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали за оскорбительные речевки фанатов во время матча со «Спартаком». На этот раз донской клуб заплатит 40 тысяч рублей. Об этом сообщил контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Кроме того, 110 тысяч придется заплатить и московскому клубу. Фанаты «красно-белых» не только скандировали бранные кричалки, но и пронесли на стадион пиротехнические средства.

Отметим, что в сентябре «жёлто-синие» уже подвергались штрафу. КДК РФС постановил выплатить 30 тысяч рублей за оскорбления и за то, что фанаты бросали предметы на поле и прилегающую территорию во время матча.

Напомним, матч «Ростов» - «Спартак» закончился ничьей со счётом 2:2. Встреча проходила 28 октября на стадионе «Олимп-2».

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