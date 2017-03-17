«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов»





Дончане полностью переиграли соперника, но так и не смогли забить гол – 0:0.



После еврокубковых баталий, за которыми следила вся Россия, «ростовским мужикам» предстояло биться в чемпионате России, чтобы в следующем сезоне вновь радовать своих болельщиков международными матчами. Первая игра после «МЮ» состоялась в Самаре. Местный клуб «Крылья Советов» бьется за выживание в Премьер-Лиге.



В первой половине встречи на поле, откровенно говоря, не было почти ничего интересного. Команды много боролись, но и тем, и другим не хватало последнего точного паса в завершающих стадиях атак. Самый опасный момент у «Крыльев Советов» случился на 41-й минуте матча. Иван Таранов со штрафного мощно пробил, но угодил только в перекладину ворот Никиты Медведа. «Ростов» же в первой половине встречи отметился только тремя желтыми карточками.



Во втором тайме вице-чемпионы России заиграли более уверенно и быстро. Команда хозяев поля уже далеко не всегда успевала за более мастеровитым соперником. Примерно с середины тайма преимущество «Ростова» стало очевидным. На 72-й минуте шанс имел Александр Бухаров. 11-й номер дончан ворвался в штрафную и сходу в касание пробил, но не попал в дальний нижний угол ворот «Крыльев». Далее на 80-й минуте грубейшую ошибку вратаря волжан Георгия Лории подкараулил Дмитрий Полоз, но, к сожалению для желто-синих, не попал в пустые ворота. На 86-й минуте вышедший на замену Сердар Азмун мог открывать счет, но, выйдя один на один, не смог переиграть Лорию. На 92-й минуте гости все же могли вырвать победу, но и тут отлично сыграл грузинский голкипер самарцев, отбивший удар в упор Марко Девича. Итог – очень обидная для «Ростова» ничья 0:0 при обилии голевых моментов.



Теперь у ростовчан 30 очков, и они делят седьмое место с пермским «Амкаром». Очередной матч чемпионата России среди команд Премьер-Лиги должен стать для «Ростова» домашним. На 3 апреля запланирован матч против ФК «Краснодар». Однако, на стадионе «Олимп-2» пока нет подходящих условий. Где именно состоится встреча, будет сообщен позднее.



20-й тур РФПЛ



«Крылья Советов» — «Ростов» — 0:0 (0:0)



«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб (Паскуато, 46) Громов (Садик, 88), Бато, Мияйлович (Бруно, 79), Зинков, Зуев, Зотов



Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, , Цвейба, Павел Кудряшов, Родич, Божич, Визнович



«Ростов»: Медведев, Терентьев (Байрамян, 87), Навас, Кудряшов, Мевля, Калачев, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 81)



Запасные: Гошев, Комиссаров, Киреев, Могилевец, Симич, Сорокин



Предупреждения: Зинков, 56 — Нобоа, 8, Ерохин, 21, Калачев, 41, Навас, 57



Главный судья: Александр Егоров (Саранск)



19 марта. Самара. Стадион «Металлург».