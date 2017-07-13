Авторизация

Регистрация
  • USD 59.88
  • EUR 68.36
Новости

Спорт

0

«Ростов» начал новый сезон с ничьей

«Ростов» начал новый сезон с ничьей
В матче первого тура ростовчане не выезде сыграли с екатеринбургским «Уралом» вничью - 1:1. В межсезонье желто-синие собирали команду практически с нуля. Потому болельщики с опасениями ждали нового сезона. Новый коллектив сыграл не так плохо, но набрал только одно очко.

В стартовом составе вышли лишь пять игроков, выступавшие в прошлом сезоне – нападающий Александр Бухаров, полузащитник и капитан Александра Гацкан, полузащитник Тимофей Калачев, полузащитник Хорен Байрамян и защитник Миха Мевля.

Первые минуты остались за командой гостей. Ростовчане на какое-то время прижали уральцев к воротам и создали несколько хороших моментов в атаке. Далее команда хозяев поля немного прибавила, и пошла плотная игра в центре поля – ни те, ни другие не стремились во что бы то ни стало забить. На 15-й минуте тренерский штаб «Ростова» был вынужден сделать замену. Из-за повреждения не смог продолжить матч Александр Бухаров, и вместе него на поле вышел Владимир Дядюн. Во второй половине первого тайма «Ростов» владел территориальным преимуществом, но «Урал» плотно играл в защите и почти ничего создать не дал. Был эпизод с ударом головой Александра Гацкана после подачи Тимофея Калачева, но капитану дончан не хватило точности. На 41-й минуте команда хозяев заработала пенальти. Мяч попал в руку Хорену Байрамяну и арбитр уверенно указал на точку. С 11-метровой отметки точно пробил Николай Димитров. Этот гол стал первым в чемпионате России сезона 2017/2018. Под конец тайма травму получил еще один роствочанин. Исландский защитник Сверрир Ингасон покинул поле, а вместе него в игру вступил словенец Матия Бобен.

Во втором тайме гости заиграли получше. На 60-й минуте успех «Ростову» принес угловой. Тимофей Калачев подал, а Александр Гацкан точно пробил головой – 1:1. Далее игра выровнялась. Полумоменты были у обоих коллективов, но последний отрезок матча прошёл в позиционной борьбе и обоюдных ошибках. Итог – боевая ничья.

В следующем туре «Ростов» 23 июля на своем поле будет принимать грозненский «Ахмат». Начало матча в 20:00.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.