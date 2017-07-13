«Ростов» начал новый сезон с ничьей



В матче первого тура ростовчане не выезде сыграли с екатеринбургским «Уралом» вничью - 1:1. В межсезонье желто-синие собирали команду практически с нуля. Потому болельщики с опасениями ждали нового сезона. Новый коллектив сыграл не так плохо, но набрал только одно очко.



В стартовом составе вышли лишь пять игроков, выступавшие в прошлом сезоне – нападающий Александр Бухаров, полузащитник и капитан Александра Гацкан, полузащитник Тимофей Калачев, полузащитник Хорен Байрамян и защитник Миха Мевля.



Первые минуты остались за командой гостей. Ростовчане на какое-то время прижали уральцев к воротам и создали несколько хороших моментов в атаке. Далее команда хозяев поля немного прибавила, и пошла плотная игра в центре поля – ни те, ни другие не стремились во что бы то ни стало забить. На 15-й минуте тренерский штаб «Ростова» был вынужден сделать замену. Из-за повреждения не смог продолжить матч Александр Бухаров, и вместе него на поле вышел Владимир Дядюн. Во второй половине первого тайма «Ростов» владел территориальным преимуществом, но «Урал» плотно играл в защите и почти ничего создать не дал. Был эпизод с ударом головой Александра Гацкана после подачи Тимофея Калачева, но капитану дончан не хватило точности. На 41-й минуте команда хозяев заработала пенальти. Мяч попал в руку Хорену Байрамяну и арбитр уверенно указал на точку. С 11-метровой отметки точно пробил Николай Димитров. Этот гол стал первым в чемпионате России сезона 2017/2018. Под конец тайма травму получил еще один роствочанин. Исландский защитник Сверрир Ингасон покинул поле, а вместе него в игру вступил словенец Матия Бобен.



Во втором тайме гости заиграли получше. На 60-й минуте успех «Ростову» принес угловой. Тимофей Калачев подал, а Александр Гацкан точно пробил головой – 1:1. Далее игра выровнялась. Полумоменты были у обоих коллективов, но последний отрезок матча прошёл в позиционной борьбе и обоюдных ошибках. Итог – боевая ничья.



В следующем туре «Ростов» 23 июля на своем поле будет принимать грозненский «Ахмат». Начало матча в 20:00.