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«Ростов» купил спортивную форму на 12,3 млн рублей

«Ростов» купил спортивную форму на 12,3 млн рублей

Донской футбольный клуб купил спортивную форму на 12,3 миллиона рублей. Экипировку донской клуб приобрел через сайт госзакупок. Максимальная цена контракта составила 12 276 068 рублей.

Так, в техническом задании указано, что «желто-синие» купили 9 960 единиц одежды, среди которых - шорты, футболки синего и желтого цветов, пуховики, брюки, жилеты, термобелье, гетры, поло, рюкзаки, сумки и многое другое. Указано, что вся форма была куплена у известной компании Joma, а не как обычно - у Adidas.

Стоит отметить, что ежегодно донской клуб тратит миллионы рублей на новую экипировку. При этом все остальные клубы РФПЛ получают ее от спонсоров на взаимовыгодных условиях.

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Гость Дмитрий

Сегодня, 15:52

Вот почему в спонсорах по одежде не ГлорияДжинс???...

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