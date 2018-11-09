«Ростов» и «Динамо» разошлись миром



В текущем сезоне «Динамо» выступает не слишком стабильно – команда находится ниже середины турнирной таблицы РПЛ и, можно сказать, борется за выживание. «Ростов» же выступает куда стабильнее. С самого начала чемпионата и до сих пор ростовчане держатся в лидирующей группе и всерьез претендуют на Лигу Европы как минимум. Потому именно дончане считались безоговорочными фаворитами матча.



С самого начала стало ясно, что «Ростову» придется играть первым номером. «Динамо» добровольно отдало инициативу сопернику. По проценту владения мячом в какой-то момент ростовские футболисты имели двукратное преимущество. Но у подопечных Валерия Карпина были большие трудности в завершающей стадии атак. Вспомнить можно только дальние и неточные удары Александра Гацкана, Мацея Вилюша, Артура Юсупова. Настоящей остроты у ворот голкипера «Динамо» Антона Шунина не было вовсе.



В начале второго тайма «Ростов» провел очень активный интервал, прижав противника к воротам. Но вновь и вновь подводила реализация. Москвичи иногда отвечали своими атаками. В одной из них Евгений Марков на углу вратарской с разворота опасно пробил в дальний угол из-под Сверрира Ингасона – чуть-чуть мимо, повезло «Ростову». На 76-й минуте забить могли уже хозяева. В ходе быстрой атаки Дмитрий Скопинцев получил мяч на левом фланге, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной: Антон Шунин отбил, а на добивании Аяз Гулиев не сумел переправить мяч в ворота с острого угла. В итоге игровое и территориальное преимущество ростовчан так и не помогло забить хотя бы один гол – нулевая ничья.



Теперь у «Ростова» - 23 балла и третья строчка турнирной таблицы.



В 2018 году осталось провести четыре матча: 25 ноября - на выезде с санкт-петербургским «Зенитом», 2 декабря - дома против московского ЦСКА, 5 декабря - в Кубке России на выезде с «Краснодаром», 8 декабря - на выезде против самарских «Крыльев Советов».

