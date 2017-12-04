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«Ростов» и «Динамо» оштрафованы за задержку матча

«Ростов» и «Динамо» оштрафованы за задержку матча
«Ростов» и «Динамо» оштрафованы за задержку матча. Футбольные клубы должны заплатить по 50 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

- Встреча началась на две минуты позже по вине обеих команд - спортсмены поздно попали в подтрибунное помещение, - отметил Григорьянц. – В связи с этим клубы оштрафованы и заплатят по 50 тысяч рублей.

Напомним, матч «Ростов» - «Динамо» закончился со счетом 0:2. «Желто-синие» после поражения заняли 10-е место в турнирной таблице чемпионата России среди команд Премьер-лиги. После «провального года» главный тренер Леонид Кучук покинул свой пост. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

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