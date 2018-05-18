«Ростов-Дон» завоевал Кубок России





Матч за почетный трофей проходил в Ростове-на-Дону. В решающей игре, как и год назад, сошлись два клуба с Юга России. Матчи между «Ростов-Доном» и «Кубанью» принято называть «южным дерби». Краснодарский клуб в этом сезоне занял лишь четвертое место в чемпионате России среди команд Суперлиги. И результат этот вряд ли можно считать удовлетворительным. Победа в Кубке могла бы хотя бы частично спасти сезон. Для «Ростов-Дона» же эта игра была последней под руководством французского тренера Фредерика Бужана. Наверняка команда хотела достойно проводить наставника, под руководством которого завоевала несколько престижных трофеев.



В первом тайме гости играли получше. Они вели в счете весь первый тайм. Ростовчанки много ошибались и никак не могли найти приспособиться к манере игры «Кубани». На перерыв коллективы ушли при счете 14:10 в пользу «желто-зеленых».



Однако во втором тайме действующий чемпион страны заиграл на полную мощность и решил исход в свою пользу. 9 минут понадобилось на то, чтобы догнать соперника, в середине тайма команда хозяев площадки впервые вышла вперед, а еще через несколько минут отрыв уже был столь солидным, что возвращение «Кубани» виделось совсем невероятным. С психологической точки зрения, вероятно, сыграл роль эпизод, когда «Ростов-Дон» забил дважды подряд – сначала Анна Вяхирева реализовала пенальти, а потом Александрина Барбоса перехватила мяч и забила гол в пустые ворота – 20:17. В итоге «желто-черные» выиграли – 25:22 – и взяли десятый Кубок страны (2 Кубка СССР и 8 Кубков России).



Третье место досталось «Астраханочке», которая в утешительном финале одолела волгоградское «Динамо-Синара» – 25:21.



Сезон закончен, Фредерик Бужан уходит из команды. Уходят также и несколько игроков. Впереди у «Ростов-Дона» – новый этап развития.