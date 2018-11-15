«Ростов-Дон» вышел в основной этап Лиги чемпионов



В последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов «Ростов-Дон» обыграл на своей площадке французский «Брест» - 30:24.



В сезоне 2017/2018 ростовчанки еще не проигрывали. И только один раз сыграли вничью – случилось это как раз в матче с «Брестом». В октябре соперники разошлись миром – 29:29. Получается, что в гости к «Ростов-Дону» пожаловал самый неудобный соперник.



Жесткая борьба началась на первых же секундах. Ростовчанки просто отправили соперника в нокдаун своим быстрым стартом – 7:2 после девяти минут игры. Тренерский штаб французского клуба взял тайм-аут. «Брест» бросился в погоню, однако ростовчанки не уступали. Перед перерывом дважды подряд забила Ксения Макеева и довела отрыв до шести попаданий – 18:12.



Во втором тайме «Ростов-Дон» держал отрыв на уровне 5-8 голов. Команда гостей однажды смогла приблизиться на четыре гола, но на большее у них сил не хватило. Даже в последние 10-15 минут, когда Амброс Мартин выпустил резервистов (Анастасия Дульева, Валерия Маслова, Александра Смирнова), «Брест» не сумел переломить ход матча. Итог – трудная, но уверенная победа «желто-черных» – 30:24.



Главным героем матча стала вратарь ростовского клуба Маисса Пессоа – 41% отраженных бросков (12 из 29). Лучшим снайпером вечера стала Анна Вяхирева – семь голов. У Ксении Макеевой и Аны Грос из «Бреста» - по шесть точных бросков. Анна Вяхирева в данный момент является самым результативным игроком турнира – 46 мячей.



Групповой этап Лиги чемпионов ЕГФ для дончанок завершен. Итог – 11 очков из 12 возможных и первое место в группе B. Остальные матчи Лиги пройдут 18 ноября.



Теперь женские клубные гандбольные турниры прерываются на чемпионат Европы, который пройдет во Франции в конце ноября и декабре.



Ближайшие матчи «Ростов-Дон» проведет 20 и 21 декабря, когда в рамках чемпионата России ростовчанки сыграют на выезде с «Уфой-Алисой» и ижевским «Университетом».