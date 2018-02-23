«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов



В то, что «Ростов-Дон» может не выйти в четвертьфинал, не верил никто, но официально это стало ясно только сейчас. Команда Фредерика Бужана играла на равных в первом тайме и быстро все решила в тайме втором, у датчанок шансов не было.



Практически весь первый тайм команда гостей играла очень здорово. «Нюкебинг» даже какое-то время вел в счете. Однако «Ростов-Дон» все же был чуть-чуть сильнее. Уверенная игра бразильского вратаря Маиссы Пессоа и рывок 6:1 предрешили исход получаса игры: 14:13 - в пользу чемпиона России.



Второй тайм же показал, что у «Ростов-Дона» имелся огромный запас прочности. Дончанки играли просто великолепно – и в нападении, и в защите. В какой-то момент «желто-черным» удался впечатляющий отрезок - 12:2, который и стал решающим. В итоге отрыв составил десять мячей – 32:22, уверенная победа «Ростов-Дона».



Самым результативным игроком встречи стала Анна Вяхирева – восемь голов и 100-процентная точность. У «Нюкебинга» семь раз поразила ворота соперника Селин Кристиансен.



Теперь ростовчанки набирают 11 баллов и сравниваются с лидером группы «Бухарестом» (Румыния), который свой матч проведет только 26 февраля. На основном этапе Лиги чемпионов осталось провести еще два матча. 3 марта ростовчанки сыграют на выезде с «Кримом Меркатор» (Словения), а 10 марта предстоит побороться дома с «Бухарестом» (Румыния). Но до этого «Ростов-Дон» должен сыграть еще один матч чемпионата России. 28 февраля ростовчанки будут принимать на своем поле «Астраханочку». В случае победы дончанки займут первое место на предварительном этапе чемпионата России среди команд Суперлиги и получат первый номер посева перед плей-офф.