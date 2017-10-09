«Ростов-Дон» уверенно переиграл «Кубань» в матче чемпионата России



Ростовчанки второй раз в этом сезоне разгромили краснодарскую «Кубань» - 31:18.



И «Ростов-Дон», и «Кубань» потерпели на старте чемпионата России по два поражения. А потому и тем, и другим необходимо было наверстывать упущенное и реабилитироваться в глазах болельщиков. Лучше это удалось действующему чемпиону.



Хотя в начале игры интереснее смотрелись гандболистки «Кубани». Какое-то время гости вели в счете – 4:6, 7:9, но на 21-й минуте «Ростов-Дон» игру выровняли и пошел в отрыв. Уже к перерыву перевес составлял 4 гола – 16:12.



Больше половины второго тайма «Кубань» не могла пробить поймавшую кураж Анну Седойкину. Вратарь ростовского клуба отражала все подряд почти 20 минут. За это время полевые игроки обеспечили себе комфортный отрыв и спокойную концовку. Свой 13-й мяч гости смогли забросить только на 49-й минуте встречи. Отрыв к тому моменту был уже более десяти голов (25:13), и интриги не было и в помине. В итоге «Ростов-Дон» одержал уверенную победу 31:18.



Больше всех голов забила Марина Судакова – 5 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова и Анна Вяхирева. В составе краснодарского клуба лучше других атаковала Валентина Вернигорова – 5 точных бросков. Анна Седойкина отразила 19 бросков по своим воротам из 34 – 55%.



Теперь в активе подопечных Фредерика Бужана 8 баллов и третья строчка в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги. Первые два места пока что занимают тольяттинская «Лада» (12 очков) и «Астраханочка» (10). «Кубань» пока идет на шестом месте.



15 октября «Ростов-Дон» сыграет в Лиге Чемпионов выездной матч против датского «Мидтьюлланда», а 18 числа предстоит в чемпионате России принимать на своем поле «Уфу-Алису».





«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар) – 31:18 (16:12, 15:6).



Голы у «Ростов-Дона»: Судакова -5, Манагарова -4, Вяхирева -4, Макеева -3, Цвиринько -3, Степанова -3, Барбоса -3, Ильина -2, Маслова -2, Башкирова -1, Родригес -1.