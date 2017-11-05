«Ростов-Дон» уступил «Дьеру»



Ростовчанки в четвертом туре Лиги чемпионов не смогли набрать очки в матче с венгерским «Дьером» - 23:25.



В предыдущем туре чемпион России неожиданно для многих победил - 23:22. Та победа далась очень нелегко. Кроме того, после матча венгры подали протест в связи со спорным решением в самом конце той игры. К счастью для ростовчан, ЕГФ отклонила протест и оставила результат матча в силе. Очевидно, венгерки были полны решимости взять реванш. И им это, увы, удалось.



В первой половине встречи гандболистки венгерского клуба доминировали на площадке. В начале «Ростов-Дон» отвечал голом на гол, но затем стал отставать. Максимальный отрыв составлял шесть мячей - 12:6. К концу первой части игры гости сумели сократить свое отставание в счете до четырех голов. Александрина Кабрал Барбоса на последней секунде тайма исполнила блестящий бросок в верхний угол ворот «Дьера» - 13:9.



Большую часть второго тайма отрыв держался примерно на этом уровне. Самыми «жаркими» получились последние 10 минут встречи. «Ростов-Дон» сократил разницу в счете до минимума и вполне мог от поражения уйти. В последней атаке «Дьер» установил окончательный счет - 25:23. Времени на то, чтобы отыграть два мяча у подопечных Фредерика Бужана, уже не осталось. Итог – обидное поражение - 23:25 - при очень хорошей игре.



В составе «Ростов-Дона» успешнее других атаковали Анна Родригес и Сираба Дембеле – по пять голов. У «Дьера» лучшими были Анита Гербиц и Эдуарда Аморим – также по пять точных бросков.



В другом матче тура «Мидтьюлланд» (Дания) обыграл «Брест» (Франция) – 27:23. Положение в группе таково: 1-е место – «Дьер» (6 очков), 2-е место – «Мидтьюлланд» (6 очков), 3-е место – «Ростов-Дон» (4 очка), 4-е место – «Брест» (0 очков). 11 ноября россиянкам предстоит сыграть на выезде против аутсайдера квартета. Напомним, в следующий этап выходят три лучшие команды группы.