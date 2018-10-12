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«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Брестом» из Франции

«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Брестом» из Франции
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Брестом» из Франции. Матч Лиги Чемпионов состоялся 13 октября в Бресте.

Счет в первом тайме открыл «Брест». Однако затем ростовчанкам удалось догнать соперниц, а затем и вовсе завладеть преимуществом.

«Ростов-Дон» на протяжении первого периода держали дистанцию в два – три мяча. Но в конце француженки все-таки сравняли счет – 15:15.
Во втором периоде «Брест» снова вырвался вперед. К 48-ой минуте разрыв составлял пять мячей – 26:21. Во второй половине тайма спортсменкам «Ростов-Дон» удается добиться равного результата, но не обыграть противника. Счет составил 29:29.

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