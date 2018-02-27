«Ростов-Дон» сыграл с «Астраханочкой» вничью



«Ростов-Дон» сыграл с «Астраханочкой» вничью. Ростовчанки не сумели победить в матче против принципиального соперника – 33:33.



В первом матче соперников в начале сезона ростовчанки проиграли в два мяча – 24:26. Теперь, видимо, они старались взять реванш, тем более что победа приближала бы их к первому месту в турнирной таблице. Но не получилось.



В первом тайме «Ростов-Дон» быстро повел в счете и к его середине был впереди на пять голов (10:5, 12:7). На отдых коллективы пришли при значительном преимуществе ростовчанок – 19:15. Однако во втором тайме «Астраханочка» не позволила соперникам далеко уйти вперед и быстро в игру вернулась. Через шесть минут после возобновления поединка отрыв был уже минимальным, а на 40-й минуте гостьи сравняли счет. Далее гандболистки с берегов Каспийского моря и вовсе вышли вперед – 22:21. «Ростов-Дон» взял тайм-аут. До самого конца игры команды шли мяч в мяч. В последней атаке астраханки могли одержать победу, однако ростовских гандболисток от поражения спасла перекладина. В итоге команды разделили очки – 33:33. Никогда еще в этом сезоне дончанки не пропускали так много – очевидно, сказалось отсутствие основного защитника – Майи Петровой, которая получила травму.



Лучшими игроками встречи стали Анна Вяхирева у «Ростов-Дона» (восемь точных бросков) и Анна Кочетова у «Астраханочки» (10 голов).



Теперь у «Ростов-Дона» – 35 очков. У тольяттинской «Лады» и «Астраханочки» – по 34 и по одной игре в запасе. Причем игры эти будут против откровенно слабых коллективов – «АГУ-АдыИФ» (Майкоп) и «Уфа-Алиса». Исходя из этого, можно сказать, что «Ростов-Дон» займет перед плей-офф третье место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги.



Следующие матчи ростовчанки проведут в Лиге чемпионов ЕГФ: 3 марта – на выезде против «Крима» (Любляна, Словения), а 10-го – дома против «Бухареста» (Румыния).